Langella come Manniello, dalla Juve Stabia altre accuse al Benevento (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il punto di vista della Juve Stabia non è cambiato. Anzi, a rafforzare la tesi esposta nel post partita di Frosinone da Francesco Manniello, ci ha pensato Andrea Langella. Il co-presidente delle vespe ha sposato in pieno il pensiero del socio, parlando durante la trasmissione Juve Stabia Live Talk Show di un torneo falsato. Nell’occhio del ciclone è finito nuovamente il Benevento, accusato al pari del Livorno dai vertici della compagine partenopea. “Prima di tutto chiediamo rispetto. La Juve Stabia vuole essere messa alla pari degli altri club e lo merita. Non è giusto che ognuno faccia come vuole. Il ... Leggi su anteprima24

zazoomnews : Teresa Langella bikini hot esce dalla piscina come una sirena: «Bellezza indescrivibile» - #Teresa #Langella… - Notiziedi_it : Aria di crisi tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso? Lei spiega come stanno le cose e svela i progetti futuri - Novella_2000 : Aria di crisi tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso? Lei spiega come stanno le cose e svela i progetti futuri -

Ultime Notizie dalla rete : Langella come «Bellezza indescrivibile», Teresa Langella paradisiaca in bikini: esce dalla piscina come una sirena UrbanPost Teresa Langella amore da business in bancarotta | La crisi con Andrea Dal Corso dopo Uomini e Donne

La ex tronista di Uomini e Donne è nel mirino del gossip a causa della sua presunta crisi con Andrea Dal Corso che, negli ultimi giorni sembra emersa all’interno dei social. Teresa Langella stanca del ...

Juve Stabia: le parole di Franco Manniello dopo il match contro il Frosinone

A seguire il pensiero di Franco Manniello, socio della Juve Stabia al 50% con il presidente Andrea Langella, dopo il match di ieri sera contro il Frosinone, come comunicato tramite intervista dai cana ...

La ex tronista di Uomini e Donne è nel mirino del gossip a causa della sua presunta crisi con Andrea Dal Corso che, negli ultimi giorni sembra emersa all’interno dei social. Teresa Langella stanca del ...A seguire il pensiero di Franco Manniello, socio della Juve Stabia al 50% con il presidente Andrea Langella, dopo il match di ieri sera contro il Frosinone, come comunicato tramite intervista dai cana ...