Juventus, l’attaccante che nessuno si aspetta: avviati i contatti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Potrebbe essere Edin Dzeko il centravanti del futuro in casa Juventus. Sarebbe questa l'ultima pazza idea della dirigenza bianconera che avrebbe trovato nel classe 1986 della Roma il perfetto sostituto di Gonzalo Higuain prossimo all'addio.Juventus: contatti per Dzekocaption id="attachment 625079" align="alignnone" width="600" Dzeko (getty images)/captionIl centravanti della Roma e della nazionale bosniaca, potrebbe fare al caso della Juventus per prendere il posto di Gonzalo Higuain nell'attacco della Vecchia Signora e formare un super tridente con Cristiano Ronaldo e Dybala. Come riporta calciomercato.com, i due club avrebbero già parlato di Dzeko e la Roma si sarebbe mostrata disponibile a trattare. I giallorossi, in particolare, valuterebbero inserire nell'affare almeno due contropartite tecniche: Romero e ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Juventus, l'attaccante che nessuno si aspetta: avviati i contatti - - RbrSport : ?? Compie oggi 44 anni Marco #DiVaio ?? L'attaccante ha vestito in #SerieA 6 casacche diverse tra cui Juventus e B… - Notiziedi_it : Milik o Dzeko: quale sarebbe l’attaccante ideale per la Juventus di Maurizio Sarri? - CalcioPillole : #NatiOggi Sono 44 le candeline per Marco #DiVaio. L'ex attaccante è nato a Roma il #15luglio 1976. Cresciuto ne… - CalcioPillole : #Juventus, Paulo #Dybala sempre più vicino al rinnovo. Come riportato da @tuttosport, la Juve ha intenzione di bl… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus l’attaccante Tra Frosinone e Juve Stabia mezzo secolo di sfide ciociariaoggi.it