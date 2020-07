Juve, un centrocampo da potenziare (Di mercoledì 15 luglio 2020) Da sei anni si parla della Juve che deve cambiare marcia a centrocampo, quindi determinati investimenti andranno fatti, a maggior ragione con Sarri se sai…GUARDA IL VIDEO L'articolo Juve, un centrocampo da potenziare proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

GianlucaGregor4 : @zorrobw @mike_fusco @ToniKroos @juventusfc Kroos non si discute ma la Juve non ha bisogno di ultratrentenni con un… - AndreaGalliano8 : RT @kravotz: Juve Sassuolo Portiere Danilo deli Rugani Sandro Ramsey benta rabiot Cuadrado Dybala cr7 Servono gli inserimenti di… - Lo_statistico : @gjoegl @AndreaPintore5 Se un allenatore ti porta il Lecce al settimo posto è più bravo di quello che vince la Cham… - Freddyascott : @kravotz Non so se stai notando la grande confusione che regna a centrocampo con continui cambi di formazione e l’a… - carradori64 : @fabbricainter Con sto centrocampo e lukaku me la gioco con chiunque I restanti 16 sono senza importanza ... posso… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve centrocampo Juve: salta tutto per il colpo a centrocampo ilBianconero Calciomercato Juventus, nuovo affare con l’Atalanta | Soldi e scambio

Potrebbe essere lui la soluzione alla scarsa vena realizzativa del centrocampo bianconero ... Per il centrocampista classe ’93, la Juventus sarebbe disposta ad offrire Perin più un conguaglio ...

Calciomercato: Tutte le notizie che vi siete persi oggi

Incontro in barca in Sardegna tra Napoli e Osimhen. Accompagnato da un buon bicchiere di vino e una Paella, l’attaccante nigeriano ha detto sì agli azzurri. Le difficoltà economiche del Lille, proprie ...

Potrebbe essere lui la soluzione alla scarsa vena realizzativa del centrocampo bianconero ... Per il centrocampista classe ’93, la Juventus sarebbe disposta ad offrire Perin più un conguaglio ...Incontro in barca in Sardegna tra Napoli e Osimhen. Accompagnato da un buon bicchiere di vino e una Paella, l’attaccante nigeriano ha detto sì agli azzurri. Le difficoltà economiche del Lille, proprie ...