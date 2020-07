Inter, nuova partnership con Twitter (Di mercoledì 15 luglio 2020) Inter Twitter partnership – Twitter ha annunciato una ​partnership con FC Internazionale Milano (Inter) per ​promuovere e monetizzare i contenuti premium del club che verranno pubblicati su tutti i suoi account Twitter ufficiali. Con il nuovo accordo, l’Inter si unisce all’Amplify Programme di Twitter, che dà la possibilità agli inserzionisti di allinearsi con i contenuti … L'articolo Inter, nuova partnership con Twitter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

