Il primo manager di Vasco Rossi è morto per Coronavirus, addio a Filiberto Degani (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il primo manager di Vasco Rossi è morto a seguito di alcune complicanze dovute al Coronavirus, che aveva contratto nelle scorse settimane. Il Kom è già intervenuto sui suoi canali social per ricordare il primo agente che aveva creduto in lui e che l'aveva ingaggiato per primo. "Filiberto Degani io lo ricorderò così come eravamo in questa foto bellissima. Ero arrivato al suo locale con la mia storica moto da cross, che avevo anche usato per il video di Domenica Lunatica. Una sera andai dentro al locale direttamente con la moto, Degani salì e giocammo un po’ a fare lo slalom tra i tavoli. Nessuno muore mai ... Leggi su optimagazine

