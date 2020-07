I giornalisti del New York Times spostati in massa da Hong Kong (Di mercoledì 15 luglio 2020) La redazione dei giornalisti del New York Times ad Hong Kong lascia il territorio: spostati tutti quanti a Seul. La tensione rimane alta. Nell’ultimo mese, poi nelle ultime settimane, infine negli ultimi giorni. L’entrata in vigore della nuova legge sulla sicurezza nazionale, imposta dalla Cina sul territorio di Hong Kong, continua a far parlar di sé. Non sono per niente parole di pace, anzi, nel mezzo, sembrano esserci “sentimenti di guerra”, con interi compartimenti che lasciano il territorio dell’ex colonia britannica per paura di incombere in qualche lunga carcerazione, dovuta ad una legge, ad oggi, ancora poco chiara. È di poche ore fa un altro annuncio: i giornalisti della redazione del ... Leggi su bloglive

juventusfc : ? 16:15 ?? Le parole di Maurizio #Sarri su #SassuoloJuve con i giornalisti invitati all'Allianz Stadium. ??LIVE… - AndreaScanzi : Sono primo da tre settimane (su tre), ma ho un dubbio: dov’è Bechis? E Senaldi? E Facci? E tutti quei “giornalisti”… - pisto_gol : Ci sono allenatori bravi ad allenare i giornalisti, che mandano sms ai conduttori-tv, cercano di avere amici tra gl… - davideinno85 : RT @juventusfc: ? 16:15 ?? Le parole di Maurizio #Sarri su #SassuoloJuve con i giornalisti invitati all'Allianz Stadium. ??LIVE #OneTouchA… - matteoc1951 : RT @dukana2: Ho trovato le “mascherine” usate da #Eni #Shell e #Total per i #giornalisti!??Ecco perché non parlano del processo per disastro… -

Ultime Notizie dalla rete : giornalisti del Vogliono silenziare i giornalisti che non tifano per l'invasione ilGiornale.it I giornalisti del New York Times spostati in massa da Hong Kong

La redazione dei giornalisti del New York Times ad Hong Kong lascia il territorio: spostati tutti quanti a Seul. La tensione rimane alta. Nell’ultimo mese, poi nelle ultime settimane, infine negli ult ...

Bielorussia: proteste per candidati respinti alle presidenziali, arrestati anche otto giornalisti

Minsk, 15 lug 08:10 - (Agenzia Nova) - La polizia in Bielorussia ha arrestato otto giornalisti bielorussi e stranieri che stavano seguendo le proteste non autorizzate in corso a Minsk, la capitale del ...

La redazione dei giornalisti del New York Times ad Hong Kong lascia il territorio: spostati tutti quanti a Seul. La tensione rimane alta. Nell’ultimo mese, poi nelle ultime settimane, infine negli ult ...Minsk, 15 lug 08:10 - (Agenzia Nova) - La polizia in Bielorussia ha arrestato otto giornalisti bielorussi e stranieri che stavano seguendo le proteste non autorizzate in corso a Minsk, la capitale del ...