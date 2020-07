Gazzetta: Osimhen-Napoli, è fatta. Tra oggi e domani l’annuncio ufficiale (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il blitz di Giuntoli in Costa Smeralda ha risolto gli ultimi dubbi di Victor Osimhen. La Gazzetta dello Sport scrive che il Napoli ha raggiunto l’accordo con l’attaccante del Lille e che “tra oggi e domani è attesa l’ufficialità dell’intesa che porterà il centravanti nigeriano del Lilla al Napoli”. Un’operazione da 60 milioni per il cartellino dell’attaccante, che batte così il record dell’acquisto di Lozano di un anno fa. “La svolta è giunta tra la serata di lunedì e il pomeriggio di ieri nel corso dei ripetuti incontri tra il giocatore, il presidente del club francese, Lopez, e il d.s. napoletano Giuntoli. Osimhen era accompagnato dai suoi nuovi rappresentanti, ... Leggi su ilnapolista

