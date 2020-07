Fahim Saleh, il giovane guru delle start-up ucciso, decapitato e smembrato con una motosega nel suo appartamento a Manhattan (Di mercoledì 15 luglio 2020) ucciso, decapitato e smembrato con una motosega nel suo appartamento di Lower East Side, a Manhattan. La polizia ha ritrovato così il corpo di Fahim Saleh, giovane imprenditore di 33 anni d’origini bengalesi fondatore della start-up Gonkada. A dare l’annuncio ufficiale dell’uccisione di Saleh, è stata la compagnia di cui era fondatore e amministratore delegato: “Fahim è stato un grande leader, un’ispirazione per tutti noi”, si legge su Twitter. Il cadavere, dopo l’allerta della sorella allarmata perché non riusciva a contattare il 33enne da un giorno, è stato ritrovato mercoledì pomeriggio dagli agenti, ... Leggi su ilfattoquotidiano

