F1 Ferrari, Vettel: "Niente di deciso nel mio futuro" (Di mercoledì 15 luglio 2020) BERLINO - " Il mio futuro continua ad essere aperto, non è ancora stato deciso nulla. Anche a distanza di un anno, molto è ancora possibile ". Sebastian Vettel continua a non svelare nulla di ciò che ... Leggi su corrieredellosport

FrederickSeb : RT @DANIELEALO14: Hamilton Mercedes Vettel Aston Martin Verstappen Redbull Alonso Renault Leclerc… - antorendina : @Nikopaoloni umanamente poco concebili se il cuore batte per la Ferrari, poi se sono tifosi di Vettel è un altro paio di maniche. - FrederickSeb : RT @antorendina: Alla fine Vettel ce l'ha fatta ad andare in Mercedes, anche se è quella rosa e probabilmente verde dall'anno prossimo. Il… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | #Vettel esclude l’addio anticipato alla #Ferrari - antorendina : Alla fine Vettel ce l'ha fatta ad andare in Mercedes, anche se è quella rosa e probabilmente verde dall'anno prossi… -