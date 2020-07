Election day, c’è la data: si va alle urne il 20 e 21 settembre (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ora c’è la data ufficiale: si vota il 20 e il 21 settembre. A deciderlo il Consiglio dei Ministri. Si tratterà di un Election day, nel quale i cittadini italiani saranno chiamati alle urne per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, per le suppletive dei collegi di Camera e Senato e per le Amministrative. … L'articolo Election day, c’è la data: si va alle urne il 20 e 21 settembre Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

«Confermo che il Veneto andrà all'election day il 20 e il 21 settembre. Finalmente il Governo è arrivato a questa sofferta decisione. Se avessero, tuttavia, accolto la proposta dei presidenti delle Re ...

Non solo la maggioranza si spacca, ma l’opposizione si ricompatta: la legge elettorale rinviata ‘a settembre’

All’apparenza, non è successo nulla. Anzi, meno di nulla. Uno stringato comunicato, a stento ripreso dalle agenzie di stampa, avvertiva, ieri pomeriggio, che “slitta” il timing della riforma della leg ...

