Decapitato e fatto a pezzi l’imprenditore di Gokada Accanto a lui una sega elettrica

E' stato ritrovato morto a New York l'imprenditore 33enne fondatore di Gokada, start up della Nigeria per lo sharing di motorini. Accanto al cadavere una sega elettrica con la quale il killer avrebbe tagliato gambe e braccia dell'uomo. Decapitato e fatto a pezzi nel suo lussuoso appartamento nel Lower East Side. L'imprenditore molto noto nel …

