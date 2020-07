Calciomercato Napoli, Massimo Ugolini su Victor Osimhen: “Il cambio dell’agente può rallentare il suo percorso” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Massimo Ugolini ha parlato di Victor Osimhen ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Il cambio dell’agente del ragazzo può rallentare il suo percorso verso Napoli. Ma domani o dopo domani possono essere giorni importanti, il club azzurro si è detto molto disponibile ad aspettare i tempi dei giocatori. Il Lille si è comportato in modo esemplare con il club azzurro, il presidente ha tenuto il punto”. “C’erano state offerte di altri club per il talentuoso attaccante nigeriano della squadra francese, ma correttamente, il numero uno dei francesi ha voluto rispettare la parola data al club partenopeo. Bisogna soltanto aspettare i prossimi giorni anche ... Leggi su calciomercato.napoli

Napoli, sfiorata quota 100 per Osimhen

Prima Capri, poi Olbia. Il Napoli ha scelto due splendide e suggestive cornici per ottenere il sì di Victor Osimhen e mandare in porto l’operazione più costosa dell’era De Laurentiis. E lo scenario ha ...

