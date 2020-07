Autostrade, niente revoca ma fuori i Benetton dal Cda, Conte: «Hanno vinto i cittadini e lo Stato. Ora tariffe più eque, più sicurezza e controlli» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nessuna revoca della concessione per Autostrade, ma la strada per l’uscita graduale di Atlantia, controllata dalla holding dei Benetton, è segnata. Il Consiglio dei ministri finito all’alba poco dopo le 5 di questa mattina ha dato mandato a Cassa depositi e prestiti e ai ministri dell’Economia, Roberto Gualtieri, e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, di avviare la trattativa con i Benetton su un fronte, e di trovare un accordo con Aspi su nuovi termini della convenzione entro il 27 luglio. Sono quattro i punti su cui si giocherà la partita nelle prossime settimane, richieste partite nel corso delle notte da parte del governo con altrettante risposte positiva da Aspi: «Ci siamo – dicono fonti governative – Se non rispettano gli impegni presi questa notte e che sono la ... Leggi su open.online

