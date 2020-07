Aspi, Atlantia via. Entra Cdp al 51% Poi Ipo in borsa e niente revoca (Di mercoledì 15 luglio 2020) E' stato un Consiglio dei ministri infuocato durato circa sei ore e terminato alle 5,30 del mattino. Al termine della riunione i Benetton avvrebbero accettato tutte le condizioni del governo Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

msgelmini : Su Aspi #Conte non si turba, ma evidentemente la Borsa sì. Dopo l’intervista del premier al “Fatto Quotidiano” a Pi… - bas_gae : #Autostrade ci viene raccontato che la famigerata Atlantia (che non è dei Benetton) pian piano uscirà dalla compagi… - Nonnadinano : RT @PaoloBorg: Abbiamo un Presidente del Consiglio che dichiara senza motivo alla stampa l'intenzione di revocare le concessioni ad Aspi A… - Massimo94238231 : RT @UmbertoNew: Mi confermate che per l'ennesima volta il #m5s, dopo aver fatto bu bú e ba bá, s'è mangiato la merda del #pd??? #atlantia… - giorgiovascotto : RT @PaoloBorg: Abbiamo un Presidente del Consiglio che dichiara senza motivo alla stampa l'intenzione di revocare le concessioni ad Aspi A… -