Anche Emiliano ha il suo Tridico. Il "clickday" del Tavoliere è un flop (Di mercoledì 15 luglio 2020) Si chiama Sistema Puglia, l’Inps del Tavoliere. E’ il portale a cui si accede per tutte le richieste di bandi e finanziamenti messi a disposizione dal bilancio regionale pugliese. E come il corrispettivo nazionale, quello garantito da Pasquale Tridico, va in tilt. Partiva oggi per i lavoratori auton Leggi su ilfoglio

Si chiama Sistema Puglia, l’Inps del tavoliere. E’ il portale a cui si accede per tutte le richieste di bandi e finanziamenti messi a disposizione dal bilancio regionale pugliese. E come il corrispett ...

