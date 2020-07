Alchechengi, fai il pieno di vitamina C e previeni il diabete (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’Alchechengi, il frutto della pianta Physalis alkekengi, è caratterizzato da benefici molto interessanti. Tra i principali è possibile citare l’alto contenuto di vitamina C, antiossidante tra i più efficaci e alleata dell’efficienza del sistema immunitario. Questa peculiarità del frutto, appartenente alla famiglia delle Solanaceae, è stata più volte al centro dell’attenzione scientifica. Degno di nota a tal proposito è uno studio del 2012, pubblicato sulle pagine del Central European Journal of Biology. Gli esperti che l’hanno condotto si sono concentrati sull’analisi dei composti bioattivi dell’Alchechengi e sul monitoraggio delle sue capacità antiossidanti, prendendo in considerazione anche il contenuto fenolico totale. Oltre ... Leggi su dilei

