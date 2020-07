Usa, via libera alla prima esecuzione federale dal 2003: ucciso Daniel Lewis Lee in Indiana (Di martedì 14 luglio 2020) La decisione finale è arrivata dopo il ricorso del dipartimento di Giustizia, che si è opposto al blocco delle esecuzioni federali stabilito poche ore prima dalla giudice federale di Washington Tanya Chutkan. La Corte Suprema ha infatti dato il via libera alla prima esecuzione federale dal 2003, che mette fine a una moratoria di fatto per i detenuti nelle prigioni federali. I giudici hanno votato per consentire l’uccisione di Daniel Lewis Lee, condannato rinchiuso nel braccio della morte a Terre Haute, in Indiana, ritenuto colpevole di avere ucciso un commerciante di armi, la moglie e la figlia di otto anni nel 1996 in Arkansas. L’uomo è ... Leggi su ilfattoquotidiano

TERRE HAUTE - Il governo Usa ha eseguito la prima condanna a morte federale dal 2003, dopo il via libera della Corte Suprema. Daniel Lee, 47 anni, un suprematista bianco di Yukon, Oklahoma, è stato gi ...

Team ricerca Usa scopre gene chiave utilizzato dagli anticorpi umani anti Covid-19

Si chiama Ighv3-53 ed è un gene chiave utilizzato dagli anticorpi umani anti Covid-19 per colpire ‘al cuore’ la proteina Spike di Sars-Cov-2, l”arpione’ usato dal virus per attaccare le cellule bersag ...

