Un appello ai giovani che entrano in politica (Di martedì 14 luglio 2020) La generazione a cui appartengo non è riuscita purtroppo a cambiare in meglio il mondo e questo anche se per certi versi alcune conquiste importanti sono state raggiunte. Abbiamo subito tante sconfitte, l'Italia di oggi è ad anni luce rispetto a quella che sognavamo di realizzare e il bilancio del nostro attivismo politico e sociale è da considerarsi largamente negativo. Ora la maggior parte di noi ha tanti impegni di lavoro e di famiglia, scarso tempo libero e in parecchi casi (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google

speciale_news : #Amatrice, parla @a_meluzzi: “Lo spopolamento è voluto. Appello ai giovani: resistete” - salernonotizie : De Luca, appello ai giovani: “Tutelare voi stessi, salverà vostri nonni” - veglienews : YVAN RETTORE: «UN APPELLO AI GIOVANI CHE ENTRANO IN POLITICA» - Scisciano : Campania, Covid-19. De Luca:”I giovani devono sapere che si muore di Coronavirus. E’ tempo di essere prudenti e res… - occhio_notizie : L'appello di #DeLuca ai giovani -