Traffico Roma del 14-07-2020 ore 08:30 (Di martedì 14 luglio 2020) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi nella zona di Osteria Nuova incidente su via della stazione di Cesano all’intersezione con la via braccianense Ci sono alcuni in particolare su quest’ultima partire da via di Tragliatella e sulla via Anguillarese sempre a Roma Nord code per il Traffico sulle vie Cassia e Flaminia partire dal raccordo rispettivamente fino a via di Grotta se fino a viale di Tor di Quinto incolonnamenti anche sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe verso la tangenziale sul raccordo in carreggiata interna code a tratti dalla diramazione di Roma su dall’appia in esterna lenta della Prenestina alla bivio per la Roma L’Aquila e sulla percorso Urbano proprio della Roma ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Nei mesi scorsi il programma #StradeNuove aveva interessato le principali arterie di traffico della zona sud di Rom… - romadailynews : Traffico Roma del 14-07-2020 ore 08:00: Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Ardeatina code tra Via Torri di Castel di Leva e Via del Santuario > Roma Centro #Luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2020 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Aurelia Antica code tra Via Aurelia e Largo Don Luigi Guanella > Via Leone XIII #Luceverde #Lazio­ -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 13-07-2020 ore 20:00 RomaDailyNews E l’asfalto steso pochi mesi fa è già da rifare

Da via Arcangeli, transitando per via Roma, per arrivare fino a via Ciliani ... porta di ingresso al centro città, strada di grande traffico, da settimane ridotta ad una unica corsia tra deviazioni e ...

Tram Termini-Vaticano-Aurelio: l’obiettivo è pedonalizzare Piazza Venezia

L’amministrazione è pronta a consegnare il progetto del tram Termini-Vaticano-Aurelio al MIT, entro ottobre, per ottenere i finanziamenti necessari per dotare Roma di una nuova rete tramviaria. Sono n ...

Da via Arcangeli, transitando per via Roma, per arrivare fino a via Ciliani ... porta di ingresso al centro città, strada di grande traffico, da settimane ridotta ad una unica corsia tra deviazioni e ...L’amministrazione è pronta a consegnare il progetto del tram Termini-Vaticano-Aurelio al MIT, entro ottobre, per ottenere i finanziamenti necessari per dotare Roma di una nuova rete tramviaria. Sono n ...