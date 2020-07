Torino, Ansaldi: «Continuiamo a lottare, questo un anno troppo difficile» (Di martedì 14 luglio 2020) Cristian Ansaldi, esterno del Torino, ha commentato la sconfitta in casa dell’Inter Cristian Ansaldi, esterno del Torino, ha commentato, attraverso un post su Instagram, la sconfitta di San Siro contro l’Inter per 3-1. anno difficile – «È sempre difficile quando si perde, questo è stato un anno troppo difficile, per tante cose che abbiamo passato. Pero Continuiamo questa lotta, sempre positivi, è sempre con la testa alta, perché con sforzo si raggiungono grandi obiettivi». View this post on Instagram Sempre è difficile quando si perde, ... Leggi su calcionews24

Inter : ?? | BRIVIDO 40' - Torino molto pericoloso in ripartenza: #Handanovic riesce a bloccare la conclusione ravvicinata… - sportli26181512 : #Torino, Ansaldi dopo l'Inter: 'Continuiamo questa lotta, anno difficile': L'argentino sprona i suoi: 'Dobbiamo ess… - passione_inter : Intanto iniziata la danza delle sostituzioni: 3 cambi per il Torino, dentro Lukic, Singo e Berenguer, fuori De Silv… - Giovann27075438 : RT @Inter: ?? | BRIVIDO 40' - Torino molto pericoloso in ripartenza: #Handanovic riesce a bloccare la conclusione ravvicinata di Ansaldi...… - josebom20 : RT @SempreIntercom: Gianluca Di Marzio: “Inter Coach Antonio Conte Is A Big Fan Of Torino’s Cristian Ansaldi -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Ansaldi Torino, Ansaldi dopo l'Inter: "Continuiamo questa lotta, anno difficile" Corriere dello Sport.it Toro, Ansaldi: anno difficile, ma continuiamo la lotta a testa alta

TORINO. Spifferi di una crisi del Toro (anche) fuori dal campo. Cristian Ansaldi rompe il silenzio attorno alla sorprendente stagione dei granata e lo fa dopo l’ennesima sconfitta (3-1 subito dall’Int ...

Rimonta Inter, 3-1 al Torino e secondo posto in classifica

Vittoria in rimonta per l'Inter che batte 3-1 il Torino, aggancia al secondo posto la Lazio e allontana le voci di cattive acque e rapporti tesi tra Conte e la dirigenza L'Inter parte con il piglio gi ...

TORINO. Spifferi di una crisi del Toro (anche) fuori dal campo. Cristian Ansaldi rompe il silenzio attorno alla sorprendente stagione dei granata e lo fa dopo l’ennesima sconfitta (3-1 subito dall’Int ...Vittoria in rimonta per l'Inter che batte 3-1 il Torino, aggancia al secondo posto la Lazio e allontana le voci di cattive acque e rapporti tesi tra Conte e la dirigenza L'Inter parte con il piglio gi ...