Temptation Island: Valeria esce con il tentatore Alessandro? (Di martedì 14 luglio 2020) Cosa sta accadendo alla coppia di fidanzati di Temptation Island formata da Valeria e Ciavy? Secondo indiscrezioni provenienti dal villaggio in Sardegna il falò di confronto non sarebbe andato bene. E il tentatore Alessandro… Dal villaggio di Temptation Island arrivano nuove anticipazioni che mai ci saremmo aspettati a inizio avventura. Ormai li conosciamo un po’ tutti i protagonisti di questo nuovo viaggio nei sentimenti di Canale 5. LaArticolo completo: Temptation Island: Valeria esce con il tentatore Alessandro? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

cgxx178 : RT @chiaravillage: Comunque Temptation island è più da lunedì sera che da giovedì - LaraNovellini : RT @chiaravillage: Comunque Temptation island è più da lunedì sera che da giovedì - idfksimona : RT @chiaravillage: Comunque Temptation island è più da lunedì sera che da giovedì - lexussunflower : RT @chiaravillage: Comunque Temptation island è più da lunedì sera che da giovedì - natasfigata : RT @chiaravillage: Comunque Temptation island è più da lunedì sera che da giovedì -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Veronica e Giovanni starebbero trascorrendo le vacanze insieme, a Capri: "Se siamo fidanzati? Non lo sappiamo nemmeno noi, ma viviamo quel che ci va" Una coppia confermata e uscita finalmente allo sco ...Nell’ultimo periodo Pago si è ritrovato nuovamente al centro dei riflettori per la sua storia con Serena Enardu. Il cantante e la sua ormai ex compagna hanno partecipato a “Temptation Island Vip”, usc ...