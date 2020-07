Sandra Milo ci ricasca: altra gaffe “hot” a La Vita in Diretta: “Il fiore maschio…” (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo la gaffe della scorsa settimana sulla buccia di reggiseno, Sandra Milo ci è cascata di nuovo. Questa volta si parla della nascita del cocomero Simpatico siparietto quello accaduto durante la Vita in Diretta tra Andrea Delogu e Sandra Milo. La nota attrice, in compagnia della figlia Debora Ergas, sono state le due inviate speciali del giorno nell’edizione odierna de La Vita in Diretta Estate. Collegatesi in videochiamata con i due conduttori Marcello Masi e Andrea Delogu da un campo di angurie, hanno raccontato tutto il processo di nascita del cocomero, dalla semina al raccolto. Nel parlare della nascita del cocomero, Sandra si è lasciata andare in una descrizione male interpretabile: ... Leggi su bloglive

