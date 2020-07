Saldi estivi nel Lazio: si parte il 1 agosto (Di martedì 14 luglio 2020) Quest’anno i Saldi estivi nel Lazio partiranno il 1 agosto. Una data piuttosto inusuale che rispecchia l’eccezionalità del dell’attuale momento storico. In modo particolare l’inizio dei Saldi è stato rinviato per permettere ai commercianti di poter effettuare le vendite promozionali anche nei 30 giorni precedenti l’inizio effettivo dei ribassi. Il tutto è volto a favorire la ripresa del commercio fortemente intaccata dall’emergenza sanitaria degli ultimi mesi. Leggi anche: Saldi estivi: le Regioni rinviano i Saldi all’1 agosto Saldi estivi nel Lazio: si parte il 1 agosto su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

