Rimedio infallibile per unghie forti e sane: provate a mettere… (Di martedì 14 luglio 2020) Ecco svelato un Rimedio davvero infallibile per unghie forti e sane: provate a inserire uno spicchio d’aglio nello smalto… Non strabuzzate gli occhi, avete letto bene… Proprio così! Se le vostre bellissime mani soffrono di fragilità ungueale a causa del cambio di stagione, del caldo, di un’alimentazione errata, le avrete provate tutte: da un’integrazione con cibi ricchi di calcio e proteine, ai rinforzanti topici da applicare come base della vostra manicure… Non è bastato? Allora smettete di arrovellarvi il cervello alla ricerca delle più disparate soluzioni: la risposta viene, come sempre, dalla saggezza popolare e la trovate in dispensa. Curiose di saperne di più? Iniziamo! Il ... Leggi su pianetadonne.blog

Pollydolce : Ecco come usare il sale per pulire casa: rimedio infallibile contro le macchie di ruggine - MaurilioVitto : @CalaminiciM @LunaLeso @ANNAMAMARIABIA1 @aiaggaia @Cassini_jon @migliaccio31 @PreziosaGemma @Barbaga3Gaetano… -

Ultime Notizie dalla rete : Rimedio infallibile Rimedio infallibile per unghie forti e sane: provate a mettere… NonSoloRiciclo Acne, il miglior rimedio naturale è l’acqua di mare: i consigli di bellezza di Hailey Baldwin

Già in passato aveva rivelato i trucchi che usa regolarmente per avere una pelle perfetta ma solo nelle ultime ore ha parlato di un rimedio infallibile contro l'acne. È naturale al 100% e ...

Herpes labiale | Attenua il fastidio con i rimedi naturali

L’herpes labiale, si può manifestare per diversi motivi, il bruciore e prurito si possono attenuare con rimedi naturali. Scopriamo quali. L’herpes labiale è una comune malattia infettiva e contagiosa, ...

Già in passato aveva rivelato i trucchi che usa regolarmente per avere una pelle perfetta ma solo nelle ultime ore ha parlato di un rimedio infallibile contro l'acne. È naturale al 100% e ...L’herpes labiale, si può manifestare per diversi motivi, il bruciore e prurito si possono attenuare con rimedi naturali. Scopriamo quali. L’herpes labiale è una comune malattia infettiva e contagiosa, ...