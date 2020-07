Riforma Pensioni quota 100, ultime news, Brambilla: ‘In arrivo una Fornero bis’ (Di martedì 14 luglio 2020) Il futuro della quota 100 ed in generale delle Pensioni è sempre più incerto, e tra fake news e riforme si fa fatica a capire cosa succederà dopo il 2021. Alberto Brambilla, presidente del centro studi e ricerche Itinerari previdenziali ha ribadito in un’intervista al quotidiano ‘La Verità’ il rischio che nei prossimi anni possa esser fatta una Riforma ancora più dura di quella che fu la Fornero. Inoltre Brambilla smentisce la notizia uscita ieri del sorpasso in Italia dei pensionati rispetto ai lavoratori attivi. Su questo punto è intervenuto per fare chiarezza anche Roberto Ghiselli della CGIL che parla di notizia totalmente falsa. Pensioni 2020 e quota 100, ... Leggi su pensionipertutti

