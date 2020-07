Rambo della Foresta Nera, disarma quattro agenti e scappa nei boschi: elicotteri e polizia a caccia di un uomo armato di arco e frecce (Di martedì 14 luglio 2020) Centinaia di agenti con cani ed elicotteri sono alla ricerca di un un uomo armato di pistola, coltello, arco e frecce che, dopo aver disarmato quattro poliziotti, si è nascosto tra i boschi. Questo è quello che sta avvenendo nello stato di Baden-Wuerttemberg, in Germania, al confine sud-occidentale con la Francia. Il ricercato è Yves Etienne Rausch, un uomo di 31 anni, alto 1 metro e 70 centimetri, calvo, con pizzetto e vestito con abiti mimetici. La sua fuga è iniziata domenica dopo che l’uomo è stato fermato dalla polizia, allertata da una chiamata in cui si faceva riferimento a una persona sospetta armata di arco e freccia. ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Il «Rambo della Foresta Nera» che tiene in scacco 200 poliziotti - CretellaRoberta : RT @AndFranchini: Il Rambo della Foresta Nera che tiene in scacco 200 poliziotti in Germania - - NewsMondo1 : Disarma 4 agenti e scappa nei boschi. Caccia al Rambo della Foresta Nera - CretellaRoberta : RT @AndFranchini: Disarma poliziotti e scappa nei boschi. Caccia al 'Rambo' della Foresta Nera | L'HuffPost - AndFranchini : Disarma poliziotti e scappa nei boschi. Caccia al 'Rambo' della Foresta Nera | L'HuffPost -