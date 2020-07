Problemi di salute per Camilla Parker Bowles: “Ho dovuto smettere” (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo l’apprensione, per fortuna ormai superata, per il principe Carlo che aveva contratto il coronavirus, si era tornati a parlare del figlio della regina Elisabetta e della sua consorte Camilla Parker Bowles per la notizia di una passione che la duchessa starebbe coltivando in gran segreto da circa un anno e mezzo: Camilla si è data alla danza. L’ha confidato lei stessa durante una di quelle video conferenze private tra amiche che durante il lockdown si sono tenute quotidianamente in tutto il mondo. Hanno parlato molto di danza ed è stato così che si è scoperto che la moglie del principe Carlo sta prendendo lezioni “segretamente”. Camilla, classe 1947, si dedicherebbe a questo nuovo hobby costantemente: ogni mattina con movimenti di danza ed esercizi ... Leggi su caffeinamagazine

