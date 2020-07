Probabili formazioni Sassuolo Juve: sfida di bomber tra Caputo e Ronaldo (Di martedì 14 luglio 2020) Probabili formazioni Sassuolo Juve: le possibili scelte di De Zerbi e Sarri per il match della 33esima giornata di Serie A La 33esima giornata di Serie A offre una sfida interessante tra il Sassuolo di De Zerbi, autore di un periodo davvero positivo che lo ha portato ottavo in classifica, e la Juve, non particolarmente brillante in questo preciso momento. Le Probabili formazioni del match, che si giocherà mercoledì sera alle 21:45. COME ARRIVA IL Sassuolo – Il Sassuolo è reduce da un periodo positivo di sole vittorie, che vuole continuare contro i bianconeri. Al Mapei, per il match contro i bianconeri, non ci saranno gli infortunati Defrel, Obiang e Romagna. Nessuno ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Probabili formazioni Serie A: giornata 33 Goal.com Hesgoal Chelsea Norwich streaming gratis: come vedere la gara in diretta LIVE

Chelsea-Norwich match valevole per la trentaseiesima giornata di Premier League: info gara, probabili formazioni, come seguire la partita in diretta tv e streaming gratis Questa sera alle 21.15 Chelse ...

Probabili formazioni Atalanta-Brescia: Gomez riposa, Pasalic dal 1'

Il 'Papu' Gomez potrebbe riposare in Atalanta-Brescia: probabile l'inserimento di Pasalic sulla trequarti. 'Rondinelle' con Donnarumma e Torregrossa. La delusione per una vittoria sfumata all'ultimo è ...

