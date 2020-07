Picchia il figlio di 15 anni con il mattarello: 'Volevo educarlo meglio' (Di martedì 14 luglio 2020) Abbandona la madre in autostrada, poi Picchia un tranviere e si mette alla guida del tram 10 luglio 2020 'Volevo educarlo meglio'. Si sarebbe giustificato così, davanti ai militari, un 47enne di ... Leggi su today

HuffPostItalia : Picchia il figlio 15enne con il mattarello per 'educarlo': arrestato - AnsaBasilicata : La picchia e lei scappa insieme al figlio, arrestato. A Matera, fermato in flagranza di reato dalla Polizia #ANSA - tusciaweb : Il padre lo picchia con un mattarello ma il figlio chiama il Telefono azzurro, arrestato Bologna - 'Volevo educarl… - Today_it : Picchia il figlio di 15 anni con il mattarello: 'Volevo educarlo meglio' - irenestorti1 : RT @tempoweb: Picchia il figlio quindicenne con il mattarello per educarlo. Il ragazzino chiama Telefono azzurro #maltrattamenti #famiglia… -