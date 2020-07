Oltre 800 persone sorprese a ballare assembrate e senza mascherina: chiuso locale a Foggia (Di martedì 14 luglio 2020) I poliziotti di Borgo Cervaro, piccolo comune in provincia di Foggia, lo scorso 4 luglio, hanno sorpreso Oltre 800 persone accalcate e senza mascherina all’interno di un locale ora sottoposto a chiusura amministrativa. La serata era stata pubblicizzata sui social per tornare a ballare nonostante il Coronavirus. Davanti al locale erano posteggiate centinaia di autovetture. Come spiega Foggiatoday nonostante il servizio di sicurezza avrebbe dovuto disciplinare l’ingresso al locale, all’interno i poliziotti hanno avuto modo di accertare che vi erano tre piste da ballo con relative postazioni musicali e dj, sulle quali gli avventori si accalcavano privi di dispositivi di mascherine e non rispettando il ... Leggi su tpi

