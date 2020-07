Non ce n’è Coviddi: cosa significa e dove nasce il tormentone | VIDEO (Di martedì 14 luglio 2020) Ormai è ovunque: è un meme, un remix musicale, un intercalare tra una battuta e l’altra tra la gente. E’ il tormentone estivo in fatto di trash. Non ce n’è Coviddi. Impossibile non averlo sentito o letto, anche solo di sfuggita. E allora la domanda nasce spontanea: da dove nasce questa curiosa frase che sta facendo il giro dei social? Come spesso accade è la trasmissione Live – Non è la D’Urso, la fabbrica di meme per i navigatori del web. Dopo l’inseguimento in spiaggia, il fermo dell’uomo sul lettino in spiaggia è sempre il mare il protagonista del nuovo tormentone trash. Mondello, esterno mattina. Fine giugno. Una donna è in spiaggia con la sua famiglia, viene avvicinata da una giornalista che ... Leggi su italiasera

matteosalvinimi : Davanti al consolato turco a Milano. Non è possibile che il fanatismo islamico e il regime turco cancellino secoli… - SusannaCeccardi : ?? Oggi in piazza a Firenze non solo datori di lavoro ma anche lavoratori ben integrati e volenterosi! ?? Segui il m… - AzzolinaLucia : Sono stata a Vittoria (RG), alla scuola Portella della Ginestra per sette volte quest'anno presa d'assalto dai ladr… - Giulia_Giunta : RT @NelleMarche: NON ABBANDONARE MAI. MAI. MAI. MAI. MAI. MAI. MAI. MAI RETWITTATE QUESTA FOTO PER GRIDARE.... V E R G O G N A!!!!! https:/… - omero65 : @Andre_Dalma @massimozampini Se questo non è rigore, non ce n'era manco uno dei 7 dati contro la juve -

Ultime Notizie dalla rete : Non n’è Tempo di Elda Cortinovis Valle Sabbia News