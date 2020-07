New York, ennesima sparatoria a Brooklyn: morto bimbo di un anno (Di martedì 14 luglio 2020) Ennesimo drammatico episodio a New York. Durante una sparatoria, un bimbo di un anno è stato colpito all’addome ed è morto poco dopo La violenza negli Usa non tende a diminuire. Domenica sera, l’ennesimo drammatico episodio che lascia parecchio discutere. A New York, nei pressi di Brooklyn, una famiglia si stava recando al parco della … L'articolo New York, ennesima sparatoria a Brooklyn: morto bimbo di un anno proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : New York New York, spari all’impazzata in strada contro un gruppo di passanti: morto bimbo di 1 anno Fanpage.it Ragazzi Perduti: il film cult avrà un prequel nel 2022

Ragazzi Perduti è un film del 1987 di Joel Schumacher divenuto negli anni una vera e propria pellicola di culto, sia per le tematiche trattate sia per i personaggi, icone di una generazione perduta. S ...

Lamborghini lancia 'With Italy, For Italy' un progetto fotografico per supportare il Paese

Un grande progetto fotografico che celebra le bellezze dell’Italia, esaltandone le qualità e l’identità competitiva attraverso le sue 20 Regioni. È quanto annunciato da Automobili Lamborghini che, con ...

