“Morde un gabbiano al McDonald’s, voleva rubargli il suo hamburger” (Di martedì 14 luglio 2020) Un gabbiano affamato aveva tentato di rubargli l’hamburger appena acquistato da McDonald’s, per questo l’uomo lo ha morso e lo ha scaraventato sul suolo. È quanto accaduto a Plymouth, nel Regno Unito, più precisamente nel quartiere Charles Cross. La notizia è riportata dal Mattino ma è stata pubblicata anche sul Fatto Quotidiano, Leggo, TPI News e altre testate italiane. L’uomo è un 26enne che si apprestava a consumare il suo panino appena acquistato da McDonald’s quando un gabbiano gli si era avvicinato, attirato dall’hamburger. Per difendere il suo pasto l’uomo avrebbe afferrato il volatile, gli avrebbe morso il becco e avrebbe scaraventato l’animale sul suolo. In quel momento i presenti, spaventati ... Leggi su bufale

