Mongolia: 15enne Muore per Peste Nera, Scatta l'Isolamento per Decine di Persone (Di martedì 14 luglio 2020) Il ragazzo deceduto avrebbe accusato febbre alta dopo aver mangiato della marmotta insieme a degli amici, in tre giorni è morto ora le Persone con cui è venuto a contatto sono in isolamento. Mentre il mondo sta ancora facendo i conti con milioni di contagi dovuti al covid, la Mongolia potrebbe dover affrontare una nuova emergenza sanitaria, stavolta la malattia è la Peste bubbonica. Un ragazzo di 15 anni infatti sarebbe morto con sintomi relativi alla malattia, e ora le Persone che venute a contatto con lui sono state messe in isolamento per questioni di sicurezza. Secondo il Centro Nazionale delle Malattie Zootecniche il giovane avrebbe consumato pochi giorni prima della morte della carne di marmotta assieme a due amici. Da diversi giorni infatti nel paese al confine tra Russia e ...

