Migranti, dal Viminale la procura d’urgenza: pubblicato l’avviso per realizzare le ‘navi quaratena’ (Di martedì 14 luglio 2020) Come annunciato ieri, mentre prosegue il monitoraggio’ delle coste siciliane e calabresi (dove sono stati registrati anche numerosi sbarchi ‘autonomi’), oggi è stata varata la procedura d’urgenza per la realizzazione delle cosiddette ‘navi quarantena’, dove accogliere gli immigrati e monitorarli, così da individuare per tempo quelli positivi, procedendo all’isolamento. Viminale: avviso pubblico per le ‘navi quarantena’ Così, mentre il ministero dell’Interno continua a rafforzare la sorveglianza, estesa anche le strutture d’accoglienza e non locali è stato pubblicato – nuovamente – l’apposto avviso, rivolto al noleggio di unità navali da ‘riconvertire’ in apposite strutture in grado di assicurare e garantire ... Leggi su italiasera

repubblica : Oggi su Rep: ?? L'ultimatum Ue ad Ankara: 'Stop alle trivelle o niente fondi per i migranti' [dal nostro corrisponde… - FirenzePost : Frontex: nel 2020 sono arrivati 7.200 migranti irregolari dal mediterraneo centrale. + 86% rispetto al 2019 - MaurizioTorchi2 : RT @mariobortoluss1: Migranti, l'ultimo regalo (milionario) dal governo Conte: 'Cittadinanza subito', le risorse del Viminale - paolopasquale : Mi sfugge:che ca##o di guerra c'è in #Pakistan? Possibile che le anime belle #radicalshit non si pongano il problem… - Luciano06815942 : RT @DavideRosato2: Non ci sono davvero più parole. Calabria e Sicilia al collasso per sbarchi di migranti perlopiù infetti. I sinistri: la… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti dal "Il governo gioca con il fuoco". Sbarcano altri migranti infetti ilGiornale.it Centralino VoIP: quando lavorare è smart

Adottare lo smart working in azienda significa riorganizzare comunicazioni e accesso alle risorse, il che trasforma VoIP e cloud in strumenti basilari. Adottare lo smart working in azienda significa r ...

Migranti: il piano del Viminale per sbarchi e accoglienza

La nave “Moby Zaza”, dal mese di giugno adibita per questo scopo e tuttora in Sicilia, continuerà comunque a essere utilizzata come struttura per la quarantena fino alla conclusione del periodo di ...

Adottare lo smart working in azienda significa riorganizzare comunicazioni e accesso alle risorse, il che trasforma VoIP e cloud in strumenti basilari. Adottare lo smart working in azienda significa r ...La nave “Moby Zaza”, dal mese di giugno adibita per questo scopo e tuttora in Sicilia, continuerà comunque a essere utilizzata come struttura per la quarantena fino alla conclusione del periodo di ...