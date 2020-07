Massimo Giletti "scassa la mi..." Le minacce dei boss intercettati dopo gli scoop (Di martedì 14 luglio 2020) Massimo Giletti nel mirino dei boss della mafia per i suoi scoop. Il conduttore di Non è l'arena, talk show di La7, era al centro dei pensieri dei pezzi da novanta di Cosa nostra per lo scoop con Nino Di Matteo e per le inchieste sui boss scarcerati durante l'emergenza coronavirus. Il boss Filippo Graviano condannato per le stragi di Falcone e Borsellino, riporta Repubblica, lo scorso 11 maggio parlava ad alta voce - intercettato - con Maurizio Barillari, uomo della 'ndrangheta: "Quell'uomo... di Giletti e quel... di Di Matteo stanno scassando la minc***".: "Il ministro (Alfonso Bonafede, ndr) fa il suo lavoro e loro rompono il ca***". Un segnale chiaro, un messaggio affidato ad alta voce ai taccuini degli ... Leggi su iltempo

