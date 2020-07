Lazio, Leiva di nuovo ko: finale di stagione a rischio (Di martedì 14 luglio 2020) ROMA - Una visita in Paideia, niente allenamento e il nuovo responso: Lucas Leiva si deve fermare ancora una volta. Il centrocampista della Lazio vede peggiorare la sua situazione: il ginocchio, ... Leggi su corrieredellosport

laziolibera : Lazio, Leiva di nuovo ko: finale di stagione a rischio - sportli26181512 : #Lazio, Leiva di nuovo ko: finale di stagione a rischio: Il centrocampista brasiliano convive ancora con i dolori a… - DiOlimpico : RT @Solo_La_Lazio: ?? Ancora problemi al ginocchio per #LucasLeiva ? I tempi di recupero sono raddoppiati ?? Viva l'ipotesi di un'altra oper… - Max_883 : RT @marcomempi: #Leiva probabilmente si opererà di nuovo ad agosto. Complimenti al grande lavoro svolto da Rodia e Pulcini. Sono riusciti n… - marcomempi : #Leiva probabilmente si opererà di nuovo ad agosto. Complimenti al grande lavoro svolto da Rodia e Pulcini. Sono ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Leiva

Il crollo della Lazio non dipende dalla scarsa qualità dei calciatori della panchina. O almeno non solo da quella. Anzi, in una determinata fase del campionato, quando i biancocelesti sono esplosi arr ...L’ex Liverpool soffre di una condropatia, infiammazione della cartilagine del ginocchio destro. E non solo: a marzo riscontrata anche una meniscopatia esterna. Operato il 4 aprile dal dottor Ezio Adri ...