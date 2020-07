Killing Versace, un documentario ricostruisce i motivi dell’assassinio (Di martedì 14 luglio 2020) Il 15 luglio del 1997 moriva uno dei più importanti stilisti italiani, Gianni Versace. L’assassinio di una delle stelle indiscusse della moda internazionale, dal talento inconfondibile e dallo stile rivoluzionario, sconvolse il mondo intero. Ad ucciderlo a colpi di pistola sui gradini della sua villa a Miami fu Andrew Cunanan, un giovane e attraente gigolò che nell’estate del 1997 si macchiò di una serie di omicidi. In occasione dell’anniversario della sua morte, mercoledì’ 15 luglio alle 21:05 solo su Crime+Investigation (in esclusiva su Sky al canale 119) arriva Killing Versace – l’Ultima passerella, lo speciale che ricostruisce l’omicidio dello stilista italiano cercando di svelare i punti ancora oscuri legati alla vicenda. Perché Andrew ... Leggi su tvzap.kataweb

lazio_magazine : RT @calciomercato_m: TV: 'Killing Versace - L'ultima passerella', lo speciale in occasione dell'anniversario della sua morte in onda mercol… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: TV: 'Killing Versace - L'ultima passerella', lo speciale in occasione dell'anniversario della sua morte in onda mercol… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TV: 'Killing Versace - L'ultima passerella', lo speciale in occasione dell'anniversario della sua morte in onda mercole… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: TV: 'Killing Versace - L'ultima passerella', lo speciale in occasione dell'anniversario della sua morte in onda mercol… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: TV: 'Killing Versace - L'ultima passerella', lo speciale in occasione dell'anniversario della sua morte in onda mercol… -

Ultime Notizie dalla rete : Killing Versace Killing Versace documentario:arriva in tv lo speciale dedicato allo stilista Rumors Killing Versace: arriva in tv lo speciale sul delitto della moda

Il 15 luglio del 1997 moriva Gianni Versace. L’assassinio di una delle stelle indiscusse della moda internazionale, dal talento inconfondibile e dallo stile rivoluzionario, sconvolse il mondo intero.

Il 15 luglio del 1997 moriva Gianni Versace. L’assassinio di una delle stelle indiscusse della moda internazionale, dal talento inconfondibile e dallo stile rivoluzionario, sconvolse il mondo intero.