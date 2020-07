Industria vinicola sudafricana in lutto per la scomparsa di Pieter Hugo (Di martedì 14 luglio 2020) Industria vinicola sudafricana in lutto per la scomparsa di una delle sue figure più iconiche, Pieter Hugo, noto produttore della valle di Slanghoek. Ne ha dato notizia la famiglia, alle prime ore del mattino del 10 luglio 2020. Hugo, stroncato da una fibrosi polmonare, era tra i membri fondatori di Vinpro, una delle più partecipate associazioni di categoria in Sudafrica. “Pieter è stato uno dei produttori più rispettati del settore, che con il suo acuto senso degli affari, ha dato l’esempio non solo parlando, ma camminando sul discorso. Lascia una grande eredità come leader visionario, mentore e amico – afferma il presidente della Vinpro, Anton Smuts – le nostre più ... Leggi su winemag

