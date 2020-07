Il FVG ha perso 18mila residenti in 6 anni: Crollo nascite e la “fuga” all’estero (Di martedì 14 luglio 2020) Prosegue il calo della popolazione In Friuli Venezia Giulia al 1 gennaio 2020 il numero di residenti era pari a 1.211.357, 4.180 in meno rispetto ad un anno prima. Prosegue dunque la dinamica negativa iniziata sei anni fa, quando gli abitanti in regione avevano sfiorato quota 1.230.000, 18.000 in più rispetto al dato attuale. Lo rileva il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati Istat. Tra le regioni del Nordest solo il Veneto, oltre al Fvg, presenta una variazione negativa. Il calo osservato nell’ultimo anno si è concentrato nella provincia di Udine (-2.758 unità, pari a -0,52%), ma è stato consistente anche in quella di Trieste (-945 residenti, pari a -0,40%). Le province di Pordenone (-0,05%) e Gorizia (-0,24%) presentano una maggiore tenuta. Tra i cinque comuni ... Leggi su udine20

