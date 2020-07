Caso Epstein, Ghislaine Maxwell si dichiara “non colpevole”. Testimone: “Senza di lei, Jeffrey non avrebbe potuto fare tutto ciò” (Di martedì 14 luglio 2020) “Non colpevole”. Così si è dichiarata l’ex socialite Ghislaine Maxwell davanti al giudice di Manhattan che deve decidere sulla sua scarcerazione. Aspetto dimesso, voce roca, la complice del finanziere Jeffrey Epstein (morto suicida in carcere) si è collegata in videoconferenza e ha negato di essere coinvolta in abusi sessuali. Quindi ha chiesto quindi di essere scarcerata su cauzione. Ma dalle carte presentate dai procuratori emergono nuovi dettagli sullo stile di vita condotto dopo la fuga e sul suo arresto: lungi dall’essere cooperativa, Ghislaine ha provato fino all’ultimo a scappare. Gli agenti dell’Fbi l’hanno trovata chiusa a chiave in una stanza della sua villa nel bosco di Bradford, nel New Hampshire, con il ... Leggi su ilfattoquotidiano

