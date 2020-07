Autostrade liguri, nuova giornata di calvario per automobilisti: nodo di Genova bloccato. Per lavori 14 km di coda lungo la A7 e 9 in A10 (Di martedì 14 luglio 2020) Genova vive un’altra giornata di calvario per i lavori nelle Autostrade liguri. Il nodo attorno al capoluogo è congestionato: il traffico in A7 e A10 è risultato bloccato per tutta la mattinata, con code rispettivamente di 14 e 9 chilometri. In A7, in direzione Milano, il traffico è incolonnato tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia a causa della chiusura del tratto per rifacimento dell’asfalto. In A10, l’incolonnamento è tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A26 dei Trafori, in direzione Ventimiglia, per lavori. Per la chiusura del tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano, riaperto attorno alle 11.30, Autostrade ... Leggi su ilfattoquotidiano

