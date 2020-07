Assunzioni luglio: i lavori più richiesti e i contratti più proposti (Di martedì 14 luglio 2020) Unioncamere, l’ente pubblico che rappresenta il sistema camerale italiano nei confronti degli organi di governo territoriale, nazionale ed internazionale, ha stimato che a luglio 2020 le Assunzioni previste dalle imprese saranno 263 mila. Il numero sembra alto? In realtà non lo è: rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente c’è un calo di quasi il 40%. A incidere, ovviamente, il coronavirus. Assunzioni, i lavori più richiesti a luglio 2020 Secondo il rapporto stilato da Unioncamere, le figure professionali maggiormente richieste a luglio 2020 riguardano prevalentemente le attività commerciali e del turismo. In primis, gli addetti alla ristorazione, con 57 mila posti di lavoro. Si passa poi al personale non ... Leggi su quifinanza

