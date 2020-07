Appuntamenti e scadenze del 14 luglio 2020 (Di martedì 14 luglio 2020) (Teleborsa) – Lunedì 13/07/2020Appuntamenti: Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento (fino a giovedì 16/07/2020) Martedì 14/07/2020Appuntamenti: BOJ – Inizia la riunione di politica monetaria OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio ENEA – Webinar “Energia 2030: il futuro energetico italiano” Confindustria – Webinar – “Back to the Future – Città e Imprese nella società digitale #2” 10.00 – L’impiego delle tecnologie spaziali e digitali per la valorizzazione del patrimonio pubblico – Workshop organizzato dall’Agenzia del Demanio. Intervengono tra gli altri: Antonio Misiani, Vice Ministro, Ministero dell’Economia e ... Leggi su quifinanza

