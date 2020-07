Antonella Fiordelisi dopo il tumore di Francesco Chiofalo: “Non fa i controlli, sono preoccupata per la sua salute” (Di martedì 14 luglio 2020) Antonella Fiordelisi ha risposto a Francesco Chiofalo. L’ex di Temptation Island le aveva chiesto di andare a convivere tra le pagine di DiPiù. Affidandosi allo stesso settimanale, l’influencer ha confidato di avere paura per lo stato di salute del fidanzato: “Ha deciso di non volere più fare i controlli dopo il tumore che ha avuto... L'articolo Antonella Fiordelisi dopo il tumore di Francesco Chiofalo: “Non fa i controlli, sono preoccupata per la sua salute” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

