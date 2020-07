Annuncia il suicidio in diretta davanti a 400 utenti connessi: “Mi impicco”. Nessuno riesce a fermarlo (Di martedì 14 luglio 2020) Annuncia suicidio in diretta Facebook Un 50enne di Newcastle-under-Lyme, nel Regno Unito, ha Annunciato il proprio suicidio in diretta Facebook mentre almeno 400 utenti erano connessi. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita nell’appartamento poco dopo la fine della diretta, che ora è stata rimossa dal social di Mark Zuckerberg. Come riporta il quotidiano the Sun, aveva detto che si sarebbe impiccato. Durante il terribile annuncio gli utenti lo imploravano di fermarsi, ma non hanno potuto fare niente di concreto per bloccarlo. “I nostri pensieri vanno alla famiglia del signor Bailey in questo momento difficile. Possiamo confermare che lo streaming live è stato eliminato ... Leggi su tpi

