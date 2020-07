Amantea,migranti positivi vanno al Celio (Di martedì 14 luglio 2020) ANSA, - Amantea, 14 LUG - Saranno trasferiti nel pomeriggio all'ospedale militare Celio di Roma i 13 migranti risultati positivi al coronavirus che erano stati spostati in una struttura di Amantea ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : Bloccata la statale SS18 ad Amantea (Cosenza) a causa di una protesta legata all'arrivo di alcuni #migranti positiv… - TgrRai : #Migranti risultati positivi al #coronavirus sbarcati a #RoccellaJonica: polemica sul trasferimento prima dei risul… - LegaSalvini : POSITIVI AL CORONAVIRUS 26 PAKISTANI SBARCATI A ROCCELLA JONICA, ALTRI CASI A BOVA E AMANTEA - 01nikks : RT @GiancarloDeRisi: #Amantea, la #rivolta anti immigrati si ferma solo 24 ore, in attesa che i clandestini siano spostati sennò sarà riblo… - luca_ok : RT @repubblica: ?? Migranti: positivi Amantea trasferiti al Celio di Roma #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Amantea migranti

(ANSA) - AMANTEA, 14 LUG - Saranno trasferiti nel pomeriggio all'ospedale militare Celio di Roma i 13 migranti risultati positivi al coronavirus che erano stati spostati in una struttura di Amantea do ...Migranti positivi, prime mosse del Governo. Continua ad essere rivolta «la massima attenzione per la tutela della sicurezza sanitaria dei cittadini in particolare in quelle regioni, come la Sicilia e ...