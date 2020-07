WWE RAW, Smackdown e NXT in italiano su DMAX con Franchini e Posa (Di lunedì 13 luglio 2020) La programmazione settimanale di punta della WWE sarà disponibile in esclusiva per l’Italia sul canale televisivo in chiaro DMAX (canale 52 DTT, in HD su Sky canale 170 e... Leggi su digital-news

SpazioWrestling : INSIDE STORYLINE: Analizziamo insieme la settimana in casa WWE #SpazioWrestling #WWE #Raw #SmackDown - w4fanatik : Importante passo indietro dovuto anche alla situazione di questo periodo #raw #smackdown #wwe #wrestlingfanatik… - ___savvy : RT @ZWRadioShow: ??ZW SHOW LIVE! #456?? L’appuntamento è per DOMENICA 12 Luglio 2020 alle ore 20:40 per il pre-show ed alle 21:00 con la cons… - ZWRadioShow : ??ZW SHOW LIVE! #456?? L’appuntamento è per DOMENICA 12 Luglio 2020 alle ore 20:40 per il pre-show ed alle 21:00 con… - SpetremenAle : RT @dmaxitalia: Raw, Smackdown, Nxt: tutto il meglio della @WWE_Ufficiale arriva su #DMAX e #DplayPlus da mercoledì 1 luglio. #WWERaw #Smac… -

Ultime Notizie dalla rete : WWE RAW WWE Raw 06/07/2020 report (1/3) - Ritorni imprevisti e strane stipulazioni World Wrestling WWE RAW, Smackdown e NXT in italiano su DMAX con Franchini e Posa

Tutti i contenuti di Raw, SmackDown e NXT saranno disponibili in italiano anche on-demand su Dplay. Mentre su Dplay Plus, con il commento in lingua originale, anche le due popolari serie di recap ...

Il wrestling WWE debutta su DMax, i primi appuntamenti lunedì 13 e martedì 14 luglio

Su DMax inizia la programmazione della WWE con i commentatori Luca Franchini e Michele Posa. DMax il canale 52 del digitale terrestre ma anche presente su Sky al canale 170 e 171 con la versione +1, è ...

Tutti i contenuti di Raw, SmackDown e NXT saranno disponibili in italiano anche on-demand su Dplay. Mentre su Dplay Plus, con il commento in lingua originale, anche le due popolari serie di recap ...Su DMax inizia la programmazione della WWE con i commentatori Luca Franchini e Michele Posa. DMax il canale 52 del digitale terrestre ma anche presente su Sky al canale 170 e 171 con la versione +1, è ...