Uomini e Donne Oggi, Luigi Mastroianni pizzicato con una ragazza: spiffero (Di lunedì 13 luglio 2020) Luigi Mastroianni, ex protagonista del dating show di Canale 5 ‘Uomini e Donne‘, è tornato a far parlare di sé per alcuni rumors che lo vedono suo malgrado protagonista. Stando a quanto riportato dalla testata online ‘Veryinutilepeople’, l’ex tronista e corteggiatore del Trono Classico sarebbe stato avvistato con una misteriosa ragazza in Sicilia, nella splendida … L'articolo Uomini e Donne Oggi, Luigi Mastroianni pizzicato con una ragazza: spiffero proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

