Superbonus 110%: ecco cosa accade a chi gonfia i prezzi o non fa i lavori (Di lunedì 13 luglio 2020) Soprattutto in Italia i furbetti non mancano mai e sicuramente molti stanno cercando il modo di poter approfittare del Superbonus 110% per guadagnare qualcosa. Come? O gonfiando le spese o facendo in modo di ottenerlo pur senza effettuare i lavori di ristrutturazione ad esso collegati. Superbonus 110%: attenzione a non sfociare nell’illegale Il bonus 110%, introdotto dal Decreto Rilancio, permette in alcuni casi di effettuare lavori di ristrutturazione senza spendere nula ma bisogna fare attenzione a rimanere all’interno dei lavoro ricompresi nell’agevolazione e soprattutto evitare di fare i furbetti. Perchè si sa, l’Italia è il Paese dei furbetti ma con il Superbonus ... Leggi su notizieora

Riepilogo dei punti più importanti della maxi detrazione al 110%, ormai in versione definitiva. Il superbonus del 110% per l’edilizia è una misura piuttosto ampia e complessa, discussa e modificata in ...

Decreto Rilancio conversione in legge, le novità: Il testo del Dl RIlancio 2020 dopo aver ottentuo la fiducia alla Camera con 318 voti a favore, 231 contrari e 2 astenuti passa al Senato dove è atteso ...

Riepilogo dei punti più importanti della maxi detrazione al 110%, ormai in versione definitiva. Il superbonus del 110% per l'edilizia è una misura piuttosto ampia e complessa, discussa e modificata in ...